En «antiterror-operasjon» er satt i gang for å stanse «provokasjoner i stor skala», hevder Aserbajdsjans forsvarsdepartement tirsdag.

– Stillinger både langs fronten og dype artilleripunkter tilhørende enheter fra Armenias væpnede styrker, i tillegg til kampenheter og militære installasjoner, blir satt ut av spill av presisjonsvåpen, heter det i en uttalelse fra departementet.

Det franske nyhetsbyrået AFP melder at det høres eksplosjoner i Nagorno-Karabakhs største by Stepanakert.

– I øyeblikket er hovedstaden Stepanakert og andre byer og landsbyer under intens beskytning, hevder en organisasjon for de armenske separatistene som kontrollerer deler av det omstridte området.

– Kun militære mål

Nagorno-Karabakh er internasjonal anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men deler av området har lenge vært kontrollert av armenske separatister.

Ifølge Aserbajdsjans forsvarsdepartement er ledelsen for russiske fredsbevarende styrker og det tyrkisk-russiske overvåkingssenteret informert om militæraksjonen som nå er i gang.

Målet er angivelig å angivelig å «avvæpne enheter fra Armenias væpnede styrker og sørge for at de trekker seg tilbake fra våre territorier». I tillegg skal deres militære infrastruktur «nøytraliseres».

Kun «legitime militære mål» angripes med presisjonsvåpen, ifølge departementet, som også hevder at humanitære korridorer er opprettet slik at sivile kan evakueres.

– Massivt artilleriangrep

At bare militære mål angripes, avvises av Ruben Vardanyan, en milliardær som inntil i februar hadde en viktig rolle i den armenske administrasjonen i Nagorno-Karabakh.

– Aserbajdsjan har startet et massivt artilleriangrep mot Nagorno-Karabakh, rettet mot byer og sivile i stor skala, hevder han på meldingstjenesten X, tidligere kjent som Twitter.

Samtidig opplyser separatistmyndighetene at Aserbajdsjan angriper med raketter og artilleri langs hele frontlinjen rundt Nagorno-Karabakh.

Ifølge Armenias regjering er ikke armenske væpnede styrker stasjonert i det omstridte området.

To tidligere kriger

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men deler av området har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning.

Armenia og Aserbajdsjan utkjempet den gangen en krig om Nagorno-Karabakh, og en ny krig brøt ut i 2020. Den endte med at Aserbajdsjan gjenerobret deler av det omstridte området.

Tirsdag krever Aserbajdsjans regjering at de etnisk armenske separatistmyndighetene i Nagorno-Karabakh må oppløses. Dette må til for å oppnå fred, hevder utenriksdepartementet i Baku.

– Drept i eksplosjon

Aserbajdsjan hevdet tidligere i september at aserbajdsjanske soldater var blitt beskutt av armenske soldater i et grenseområde. Mandag ble det meldt at seks aserbajdsjanere var drept i en landmineeksplosjon i Nagorno-Karabakh. Disse opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Armenia innledet mandag 11. september en militærøvelse med USA, selv om landet tradisjonelt har vært alliert med Russland. Øvelsen skal etter planen vare fram til onsdag.

En talsperson for USAs kommando i Europa og Afrika (EUCOM) opplyste i forrige uke at 85 amerikanske soldater skulle trene sammen med 175 armenske soldater i denne perioden.