Fant miljøgift i svensk kreps

I fire av sju undersøkte pakker var PFAS-nivåene høyere enn EUs nye grenseverdier. Testene ble gjennomført av analyseselskapet Eurofin på oppdrag fra Naturskyddsföreningen.

– Dette indikerer at det finnes urovekkende høye nivåer av PFAS i svenske vassdrag og at dette spres videre via kreps til oss forbrukere, sier organisasjonens generalsekretær Karin Lexén.

De fluorholdige PFAS-stoffene kalles «evighetskjemikalier» siden de brytes svært langsomt ned i naturen og hoper seg opp i kroppen. Forskere har knyttet noen av dem til forstyrrelser i immunsystemet, økt kreftrisiko og andre helseskader.

Stoffene brukes blant annet i tekstiler, belegg på stekepanner, emballasje og brannskum. PFAS spres med hav- og luftstrømmer, og de er funnet over store deler av kloden.

EUs nye grenseverdier ble innført i år. Naturskyddsföreningen mener kontrollen med krepsen har sviktet og har meldt saken inn til svenske myndigheter.