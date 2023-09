Russiske droneangrep mot Lviv – én skadd

Ifølge lokale myndigheter ble luftvernsystemene satt i drift. Flere angrepsbølger rammet byen fra omkring klokka 23.30 mandag kveld.

Ordfører Andrij Sadovyj opplyste på X/Twitter at det hadde brutt ut brann i et industrilager og at én person var skadd.

Ved 6-tiden opplyste guvernør Maksym Kozytsky på Telegram at faren var over.

– En kvinne og en mann ble funnet under ruinene i Lviv. Kvinnen var uskadd. Mannens tilstand er alvorlig, skriver han.