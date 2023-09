Ny skyting mot bolig ved Stockholm

Dette er den tredje slike hendelsen på to dager i Stockholm og områdene rundt.

Politiet ble varslet om saken klokka 23.51 mandag kveld. De har satt inn helikopter i letingen etter gjerningsmannen.

– Det befinner seg personer i leiligheten, men ingen personskader oppstår. Politiet etterforsker saken som drapsforsøk og grovt brudd på våpenloven, opplyser politiet i en pressemelding.

Ifølge nyhetsbyrået TT var det en voksenperson og et barn i leiligheten. Pressetalsperson Daniel Wikdahl i politiet i Stockholm opplyser at meldingen gikk ut på at noen hadde tatt seg inn i en trappeoppgang og avfyrt flere skudd mot en dør.

Tidligere mandag kveld ble det skutt mot en bolig i Handen, sør for Stockholm, hvor det også var en lignende skyteepisode natt til mandag. Det er ikke kjent om det er sammenheng mellom hendelsene.

– Det er noe vi ikke kan uttale oss om på det nåværende tidspunkt, sier Daniel Wikdahl.

Larsberg ligger på Lidingö, nordøst for Stockholm.