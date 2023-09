Flere kanaler på meldingstjenesten Telegram har meldt om eksplosjoner i byen sent mandag.

– Kharkiv er igjen under angrep fra russiske missiler. Foreløpig tyder det på at det er sentrale områder som er under angrep, skriver ordfører Ihor Terekhov på Telegram.

Meldingene er foreløpig ikke uavhengig verifisert.