Ukraina klager naboland inn for WTO over kornforbud

Ukraina anser den type restriksjoner som brudd på EU-landenes internasjonale forpliktelser, sier Julia Svyrydenko, Ukrainas første visestatsminister.

– For oss er det kritisk viktig å kunne vise til at individuelle EU-stater ikke kan forby import av ukrainske varer. Derfor har vi levert klage til WTO, sier hun i en uttalelse mandag.

– Samtidig håper vi at disse statene vil oppheve restriksjonene slik at det ikke blir nødvendig for oss å avgjøre forholdet mellom oss i domstolene over en lengre periode. Vi trenger solidaritet fra dem og å beskytte bøndenes interesser, legger hun til.

De tre landenes importforbud er ment å beskytte bønder ved å holde kornprisene stabile. Etter at kornavtalen med Russland gikk i vasken, må ukrainske landbruksprodukter fraktes gjennom andre europeiske land. Mange frykter for at det kan ødelegge kornmarkedet lokalt.

Polen sier mandag at de vil opprettholde importforbudet selv om saken nå trekkes inn for WTO.