De tre landenes importforbud er ment å beskytte bønder ved å holde kornprisene stabile. Etter at kornavtalen med Russland gikk i vasken, må ukrainske landbruksprodukter fraktes gjennom andre europeiske land. Mange frykter for at det kan ødelegge kornmarkedet lokalt.

– Det er viktig å vise at disse handlingene er juridisk gale. Det er derfor vi vil innlede juridiske tiltak i morgen, sa Ukrainas handelsutsending Taras Kachka søndag til Politico.

Ukraina har også planer om å gjengjelde Polens tiltak ved å legge ned forbud mot import av frukt og grønnsaker.

EU avsluttet sitt delvise og midlertidige forbud mot import av ukrainsk korn forrige uke. Polen, Ungarn og Slovakia fulgte umiddelbart opp med å innføre egne restriksjoner.

Kachka hevder at de nasjonale forbudene er et uttrykk for total mistillit til EU-kommisjonen. Han mener det viser at EU ikke står samlet om handelspolitikken.