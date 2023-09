Jordskjelv rystet Nord-Italia

Jordskjelvets senter var i nærheten av Marradi nordøst for Firenze, og det rammet klokken 5.10. Det var noen mindre rystelser i forkant, ifølge det italienske geofysiske instituttet.

Området regnes for å ha en høy risiko for jordskjelv. Et skjelv som rammet Mugello i 1919, var blant de sterkeste som har rammet Italia i det 20. århundret.

Det italienske brannvesenet sier de har fått en del telefoner fra bekymrede innbyggere, men at det så langt ikke er meldt om ødeleggelser eller personskader.