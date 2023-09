Svensk polititopp: Ikke vært så farlig i landet siden 1945

Med bakgrunn i dette mener Poljarevius, som er etterretningssjef for politiet i Midt-Sverige, at situasjonen i landet ikke har vært så farlig siden 1945, ifølge SVT.

Han forteller at tallet på mindreårige som dras inn i grove forbrytelser, øker, og at de utfører stadig grovere voldskriminalitet. Konsekvensen er at flere uskyldige rammes, ifølge polititoppen.

Nabo drept

Den siste tiden har vårt naboland blitt rammet av en lang rekke gjengrelaterte voldshendelser. Blant annet ble en mann i Uppsala, nord for Stockholm, skutt og drept på vei til jobb. Han var naboen til en gjengkriminell.

Ifølge Jale Poljarevius blir det stadig vanligere at lederskikkelser utnytter unge ved å få dem til å gjøre forbrytelser og ta straffen. Mange skal ha blitt presset til å ta korte straffer for å bli fullverdige gjengmedlemmer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Maks fire år i fengsel

– Man bruker deres unge alder, for man vet at Sverige ikke har et system som fungerer for ungdommer når det gjelder grove forbrytelser. Du kan drepe noen, og så får du to-tre års fengsel, maksimalt fire. Du får ikke mer, sier Poljarevius.

Han sier de kriminelle benytter seg av personer som overhodet ikke kan håndtere våpen.

– De er selv redde, kanskje til og med truet, og veldig unge. For å våge å gjøre handlingene doper de seg. Og i motsetning til hva de tror, gjør dopet at man blir enda dårlige til å gjøre det man skal, sier polititoppen.