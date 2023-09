Motehuset Balmain frastjålet kolleksjon før moteuka i Paris

Balmains kreative leder, Olivier Rousteing, opplyser om ranet på sin på sin Instagram-konto.

– Sjåføren vår ringte oss for å si at han var angrepet av en gruppe med folk. Mer enn 50 ting ble stjålet, skriver designeren sent lørdag.

Alt står bra til med sjåføren, som skulle transportere varene i en lastebil fra flyplassen til Balmains hovedkvarter da tyveriet fant sted. Rousteing ble ringt opp lørdag morgen.

– Teamet mitt og jeg har jobbet svært hardt. Vi kommer til å jobbe enda hardere, dag og natt, akkurat som våre leverandører, men dette er så respektløst. Jeg ønsket å dele dette med dere, som en påminnelse om å aldri ta noe for gitt, skriver Rousteing, som har vært kreativ sjef i Balmain siden 2011.

Ved å blande inn elementer fra hiphop og å omfavne mangfold har Rousteing endret bransjen, «demokratisert» en verden av luksusmote og gjort den mer relaterbar for unge mennesker.

Han er kjent for å introdusere merkevaren på nytt territorium, jobber med kjendiser som Beyoncé og Kim Kardashian og frekventerer røde løpere, inkludert filmfestivalen i Cannes.

Showet til Balmain skulle presenteres i den franske hovedstaden 27. september.