De fem ringborgene Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense, Trelleborg i Slagelse og Borgring i Køge ble i helga vedtatt innlemmet på FNs verdensarvliste.

Det skjedde på Unescos årsmøte som pågår i helga i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh.

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon vurderer nye steder for lista over truet verdensarv.

Arbeidet med å få festningene fra vikingtiden på lista har pågått i 16 år.

– Ringborgene forteller historien om Danmark. Fra vikingtid og åsatro til kristen tro og Danmark som samlet nasjon, sier en storfornøyd kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Danmark har nå 11 steder på FNs verdensarvlista, åtte kulturelle og tre naturlige.

Norge har for øyeblikket åtte steder på verdensarvlista, sju av dem kulturelle. Siste innlemmelse var Geiranger- og Nærøyfjorden i 2005.

Det er tidligere gjort forsøk på å få Norges vikingarv, nærmere bestemt gravhauger og funn i Vestfold, inn på UNESCOs verdensarvliste.