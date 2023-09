Blant ofrene er slektninger av gjengmedlemmer. Den borgerlige regjeringen ser på drapene som en bekreftelse på en samfunnsutvikling som har pågått lenge.

– Mye av det vi gjør nå, skulle blitt gjort de siste åtte årene, sier justisminister Gunnar Strömmer fra Moderaterna.

Regjeringens svar på drapsbølgen er på kalle inn til ekstraordinært møte i rådet mot organisert kriminalitet neste uke.

Felles kraft

I rådet sitter rikspolitisjefen og representanter for andre justismyndigheter, men også sosialmyndighetene, skoleverket og institusjonsstyrelsen.

Målet er å diskutere den akutte situasjonen og tiltak som kan innføres for å stanse nyrekrutteringen av barn og unge til kriminelle gjenger.

– Vi vil sikre at alle relevante aktører har den samme situasjonsforståelsen, sånn at vi kan få en felles kraft i tiltakene, sier Strömmer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I løpet av de siste ti dagene har sju personer blitt skutt og drept i Sverige. Politiet har bekreftet koblinger til gjengkriminalitet i flere av drapene.

«Brutal bekreftelse»

– Det er en brutal bekreftelse på den samfunnsutviklingen som har pågått i lang tid. Flere av de mønstrene som vi har sett over mange år, eskalerer, sier justisministeren.

– At man nå dessuten blant gjengene tilsynelatende går etter hverandres slektninger, da er det klart at nye grenser er i ferd med å bli overtrådt, fortsetter han.

På spørsmål om hva regjeringen gjør for å stanse utviklingen, sier justisministeren at de blant annet vil innføre et system med anonyme vitner, et styrket såkalt kronvitnesystem og visitasjonssoner.

Se video: Amerikansk politi sjokkerer

Vil ta tid

1. oktober får svensk politi et nytt verktøy i form av hemmelig avlytting til preventive formål, for å forebygge eller forhindre forbrytelser. Det er «utrolig viktig», mener justisministeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig skal det bli mindre hemmelighold mellom politiet og sosialtjenesten.

På spørsmål om når utviklingen vil snu, svarer Strömmer:

– Jeg har sagt fra starten av at vi må regne med at det blir verre før det blir bedre. Og gitt hvor dypt og bredt disse problemene har forplantet seg i samfunnet, så kommer det til å ta tid å snu utviklingen.