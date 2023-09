WHO legger press på Kina

– Vi presser Kina til å gi full tilgang, og vi ber land om å ta opp saken i bilaterale møter og be Kina samarbeide, sier WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i et intervju med Financial Times.

Ifølge Tedros har WHO allerede skrevet til Kina og bedt myndighetene gi mer informasjon, og han sier at WHO vil sende et ekspertteam hvis Kina tillater det.

Ingen konklusjon

Verdenssamfunnet har ikke greid å fastslå sikkert hvordan koronapandemien oppsto.

De første tilfellene ble oppdaget i den kinesiske millionbyen Wuhan i 2019. Det oppsto deretter to teorier: At viruset ved et uhell hadde lekket ut fra et laboratorium der det forskes på ulike koronavirus, eller om viruset ble overført til mennesker via dyr som ble solgt på et marked i byen.

Eksperter under WHOs ledelse var i Kina i begynnelsen av 2021, der de sammen med kinesiske kolleger forsøkte å finne svaret.

Ønsker flere data

I en felles rapport konkluderte de med at viruset mest sannsynlig var blitt overført til mennesker via en flaggermus, muligens på et marked. Men de ulike teoriene levde videre, og Tedros uttalte i ettertid at alle alternativer fortsatt lå på bordet.

WHO har siden gjentatte ganger bedt om flere data, men eksperter har aldri kunnet vende tilbake til Kina for å gjøre flere undersøkelser.

Kina er også blitt sterkt kritisert av USA for ikke å være åpen nok og dele alle opplysninger.