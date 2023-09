Nedstenging er igjen aktuelt i amerikansk politikk

De mest iherdige Trump-tilhengerne i Representantenes hus setter flertallslederen under et beinhardt press, og stiller en rekke krav for å kunne stemme for et budsjett innen fristen 30. september.

Uroen i den amerikanske kongressen har ført til at kredittvurderingsselskapet Fitch har nedgradert den amerikanske gjelden fra toppnotering AAA til AA+.

Årsaken er usikkerheten som er skapt om den amerikanske regjeringen vil være i stand til å betjene gjelden. Det er første gang på 12 år at USA justeres ned.

Stenger heller ned enn å øke utgiftene

Etter flere uker med politisk kaos pustet president Joe Biden og demokratene lettet ut da et forslag om å heve det amerikanske gjeldstaket gikk gjennom i Representantenes hus i mai. Uten budsjettdekning ville USA stanse opp og mange fryktet alvorlige konsekvenser for økonomien. Når Kongressen nå er samlet igjen etter ferie, dukker nedstengingsspøkelset opp igjen.

Et 30-talls republikanere i den såkalte House Freedom Caucus presser på for å kutte utgiftene til 120 milliarder dollar under taket som ble vedtatt i mai.

– Uten disse kuttene, stemmer både jeg og mange andre nei. Da stenger jeg heller ned regjeringen, sier ett av medlemmene, Ralph Norman, i et intervju.

Demokratene kan neppe redde budsjettet

Republikanerne har en knapp 222–212 majoritet i Representantenes hus. Det er nok at fem representanter gjør alvor av truslene om å stemme ned avtalen. Med et slikt scenario kan Kevin McCarthy søke flertall med demokratene.

Men da spørs det hvor lenge han overlever som flertallsleder. McCarthy måtte gå gjennom 15 ydmykende avstemminger og gi ytterfløyen i sitt eget parti store innrømmelser før han ble valgt. Han gikk blant annet med på at flertallslederen kan avsettes med en rask avstemming.

Det er den samme ytterfløyen som nå presser på for at USA skal kutte i støtten til Ukraina. De krever større innsats på grensen mot Mexico, og at det må bli slutt på Pentagons anstrengelser for å fremme inkludering og mangfold militæret.

Biden vil øke utgiftene

Det hvite hus har bedt om å øke utgiftene med 40 milliarder dollar ut over avtalen som ble inngått i mai. Drøyt halvparten en ment å gå til å øke støtten til Ukraina.

Presidenten vil også bruke 12 milliarder dollar i føderal innsats etter flom, skogbranner og andre katastrofer. Biden vil også sprøyte mer midler inn for å bekjempe flommen av det syntetiske opioidet Fentanyl over grensen fra Mexico.

Ytre-høyre-fløyen har også krevd at det settes i gang en riksrettsprosess mot president Joe Biden som har som mål å avdekke presidentens rolle i sønnen Hunters omstridte forretningsvirksomhet.

Det kravet fikk de gjennomslag for tirsdag, da McCarthy ga grønt lys for å innlede en slik prosess.

En riksrettssak mot presidenten vil ta noe av oppmerksomheten bort fra de mange rettssakene ekspresident Donald Trump skal gjennom.

Trumps allierte i Representantenes hus arbeider iherdig for å finne forbindelseslinjer mellom far og sønn Biden. De hevder Hunter Biden beriket seg på sitt etternavn. Ifølge nyhetsbyrået AP har republikanerne fortsatt til gode å produsere bevis for presidentens innblanding. Det hvite hus har kategorisk avvist at det er noen forbindelse.

– De representerer ikke hele landet

De mange utspillene fra ytterfløyen har irritert mer sentrumsorienterte republikanere.

Don Bacon mener republikanerne i Representantenes hus bør akseptere avtalen om utgiftsøkning som ble inngått i mai.

– Det er ingen grunn å tvinge fram en nedstengning når du allerede har en avtale mellom partiene. Jeg vet at 20–30 representanter ikke liker det. Men de representerer ikke hele Representantenes hus og de representerer heller ikke hele landet, sier representanten Don Bacon til Reuters.