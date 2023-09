Russland avfyrte seks droner – fire mot Mykolajiv og to mot Odesa – men alle ble ødelagt før de traff målet, skriver Ukrainas sørlige kommando på Telegram.

Fem av rakettene skal har blitt avskåret av luftforsvarssystemene, mens andre traff mål. Et kornlager ble ødelagt i Odesa, ifølge forsvaret.

Meldingen er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og det er uklart hvilket anlegg som er truffet.

Flyalarmen gikk i hele regionen og varte i flere timer.

Situasjonen i Odesa følges nøye ettersom det er et viktig utskipingssted for ukrainsk korneksport, både via Svartehavet og elven Donau.

I Svartehavet risikerer lastebåter å bli utsatt for russiske angrep etter at Russland nektet å forlenge kornavtalen med Ukraina. Ukraina opprettet imidlertid det de kalte en «humanitær korridor» i Svartehavet i august, i et forsøk på å omgå den russiske blokaden.

Ukraina har også tatt i bruk Donau for å kunne sende korn og andre matvarer ut av landet via EU.