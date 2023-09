Mann skutt i Jönköping – alvorlig skadd

Politiet opplyser at de etterforsker saken som et drapsforsøk. De ble varslet om saken klokka 3.47 og rykket ut og fant en mann med skader som tyder på at han er blitt skutt.

– Mannen er i live, men alvorlig skadd, opplyser politiet.

Det har vært en rekke skyteepisoder i Sverige den siste tiden. Sent lørdag kveld ble en mann skutt i Stockholm. Han døde senere av skadene. Det er det sjuende drapet med skytevåpen i Sverige på en ukes tid.