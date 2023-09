WHO: Nesten 4000 flomofre identifisert i Libya

WHO opplyser at 3958 lik er blitt identifisert. Samtidig er mer enn 9000 meldt savnet, ifølge dem. Det er tidligere blitt anslått at over 20.000 kan ha mistet livet i flomkatastrofen.

Både Røde Halvmåne og FNs nødhjelpskontor OCHA opererer med et dødstall på 11.300 og at 10.100 er savnet.

Myndighetene i Øst-Libya sa lørdag at 3252 mennesker er blitt gravlagt så langt. De har tidligere sagt at det er et problem at mange begraves uten at det blir registrert.

– Spekulasjoner

– Tallene som sirkulerer i sosiale medier er bare spekulasjoner, sier Othman Abdel Jalil, helseminister i myndighetene øst i Libya.

WHO opplyser at dødstallene er ventet å stige etter hvert som redningsarbeidere jobber på stedet. Det samme sier FN.

FN anslår også at minst 30.000 er blitt internt fordrevet i Derna alene.

– For tidlig

En talsperson for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sier at det er for tidlig å gi troverdige anslag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Katastrofen utspiller seg fortsatt. Redningsarbeid pågår. Derfor kan vi ikke anslå det endelige tallet på døde og skadde, sier talsperson Bashir Omar.

Det er frykt for helsesituasjonen til de overlevende i særlig Derna. Myndighetene i Øst-Libya, som er i strid med myndighetene i Tripoli, sier at de har begynt å ta vannprøver for å se om vannet er forurenset.

Skal i gang med vaksinering

Myndighetene ber folk i Derna om å holde seg unna vann på bakken. Det er imidlertid krevende når det samtidig pågår redningsarbeid og leteaksjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Søndag skal vaksineringen av redningsarbeidere komme i gang. Også barn i området skal vaksineres.

Ifølge libysk helsevesen er det registrert minst 150 tilfeller av diaré i byen knyttet til forurenset drikkevann.

– Det er ikke under noen omstendigheter tillatt å drikke det vanlige drikkevannet i Derna, sier direktør Haidar al-Sayeh i smittevernmyndighetene i Libya.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Episk katastrofe

Det er erklært krisetilstand i de flomrammede områdene i minst ett år, legger han til.

– I noen land har vi sett utbruddet av epidemier og sykdommer komme etter ni måneder. Vi ber folk i rammede områder om å dra til trygge soner i Derna, sier al-Sayeh.

Lørdag ankom 29 tonn medisinsk utstyr til havnebyen Benghazi øst i landet. Det er umiddelbar nødhjelp til rundt 250.000 mennesker, opplyser WHO.

– Dette er en katastrofe av episk størrelse. Vi er fortvilet over det utrolige tapet av tusener av sjeler, sier Ahmed Zouiten, WHOs representant i Libya.