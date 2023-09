Iran utestenger erfarne atominspektører fra IAEA

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA)s sjef Rafael Grossi reagerer lørdag kraftig på beslutningen og sier den rammer inspektørenes mulighet til å gjøre jobben sin i Iran.

– Jeg fordømmer på det kraftigste dette uproporsjonale og enestående ensidige tiltaket, som rammer den normale planleggingen og gjennomføringen av byråets verifiseringsaktiviteter i Iran, sier Grossi.

Han ber den iranske regjeringen revurdere beslutningen og vende tilbake til en samarbeidslinje i forholdet til IAEA.

– Denne dypt beklagelige beslutningen fra Iran er nok et steg i feil retning og et unødvendig tilbakeslag for et allerede anstrengt forhold mellom IAEA og Iran, sier Grossi.

Anriking av uran

I atomavtalen mellom Iran og stormaktene fra 2015 forpliktet Iran seg til å drastisk redusere anrikingen av uran og tillate omfattende inspeksjoner fra IAEA.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter at daværende president Donald Trump i 2018 trakk USA fra atomavtalen med Iran, svarte landet blant annet med å trappe opp anrikingen av uran. Siden april 2021 har landet ifølge IAEA også produsert høyanriket uran.

Iran fremholder at atomprogrammet har fredelige formål og nekter for at landet utvikler atomvåpen, eller at de har noe ønske om å gjøre det. IAEA har heller ikke funnet tegn som tyder på et slikt aktivt atomvåpenprogram i Iran.

EU-land vil beholde sanksjoner

I bytte mot internasjonalt innsyn og strenge begrensninger på atomprogrammet, ble flere sanksjoner mot Iran opphevet, men Trump gjeninnførte harde sanksjoner fra USA.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

I henhold til avtalen fra 2015 skal flere EU-sanksjoner oppheves 18. oktober i år. Men torsdag sa EUs utenrikssjef at Tyskland, Frankrike og Storbritannia ønsker å beholde de eksisterende sanksjonene mot Iran knyttet til atomprogrammet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Begrunnelsen er at Iran ikke innfrir vilkårene i avtalen, ifølge Josep Borrell.

18 ganger høyere enn tillatt

De tre europeiske landene i atomavtalen viser til at Irans lagre av anriket uran nå er 18 ganger høyere enn den tillatte mengden. De opplyser at også sanksjonene knyttet til Irans rakettprogram vil bli opprettholdt som svar på Teherans opptreden.

– Vår forpliktelse til å finne en diplomatisk løsning vedvarer. Denne beslutningen innebærer ikke å innføre nye sanksjoner. Vi står klar til å omgjøre vår beslutning dersom Iran fullt ut innfrir sine forpliktelser, het det i en felles uttalelse fra Frankrike, Tyskland og Storbritannia før helgen.

«Ulovlig og provoserende»

Irans utenriksdepartement beskrev den europeiske beslutningen som «ulovlig og provoserende», ifølge det iranske nyhetsbyrået Irna.

– De europeiske partenes handlinger vil helt klart få negative konsekvenser for forsøkene på å håndtere spenningen og danne et godt samarbeidsmiljø for partene i atomavtalen, sa departementet.

EU vil nå starte konsultasjoner med Iran, Kina og Russland om veien videre, ifølge utenrikssjef Borrell.