Reuters: Partene i bilstreiken i USA har gjenopptatt forhandlingene

USAs president Joe Biden sendte fredag noen av sine fremste rådgivere til Detroit i et forsøk på å blåse liv i forhandlingene. Samtidig uttrykte han tydelig støtte til arbeidstakerne i konflikten og sa at han forstår frustrasjonen deres.

United Auto Workers (UAW) varslet et par timer før fristen natt til fredag streikeuttak ved tre fabrikker tilhørende Ford, General Motors og Stellantis (tidligere Fiat Chrysler).

Stellantis med nytt tilbud

I første omgang gikk 12.700 arbeidere ved de tre fabrikkene ut i streik idet den fireårige tariffavtalen mellom UAW og de tre selskapene utløp.

Lørdag var samtalene i gang igjen. Samtidig sier Stellantis at de har økt sitt tilbud til de ansatte. Selskapet tilbyr nå en lønnsøkning på 21 prosent over de neste fire og et halvt årene, mot 17,5 prosent som var siste tilbud før streiken.

Kravet til UAW er en lønnsøkning på 40 prosent over fire år, som fagforeningen sier er nødvendig for å matche toppledernes lønnsøkninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Rekordoverskudd

UAW krever at rettigheter de ga fra seg for å bidra til å redde bilindustrien og arbeidsplassene under finanskrisen i 2008, må gjeninnføres, når industrien de siste årene er blitt svært lønnsom og har milliardinntekter.

Så langt i år har de tre bilgigantene hatt et overskudd som tilsvarer 1.750 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

De ansatte vil også ha tilbake pensjonsrettigheter og bedre betingelser for nyansatte, og de vil ha tilbake indeksregulering av lønna når levekostnadene øker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Bilselskaper har hatt rekordfortjeneste, men dette overskuddet er etter mitt syn ikke delt rettferdig med bilarbeiderne, sa president Biden i en TV-sendt tale fra Det hvite hus fredag.

Historisk

– Selskapene har kommet med noen betydningsfulle tilbud, men jeg mener de bør strekke seg lengre for å sikre at selskapenes rekordoverskudd også innebærer rekordkontrakter for UAW, sa den demokratiske presidenten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er mitt håp at partene kan gå tilbake til forhandlingsbordet for å oppnå en vinn-vinn-avtale, fortsatte han.

Den historiske streiken kan skade Bidens sjanser for å bli gjenvalgt som president neste år. Presidenten har ofte erklært høylytt støtte til fagforeninger og har profilert seg i valgkampen som en som ønsker å styrke amerikansk industri.