Mykhajlo Fedorov, som har spilt en viktig rolle i oppbyggingen av Ukrainas droneindustri, sier det kommer nye angrep.

– Det blir flere droner, flere angrep og færre russiske skip. Det er sikkert, sa han i et intervju fredag da han ble spurt om nylige angrep rundt Krim.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Se video: Her går det russiske ammunisjonslageret i lufta

I løpet av de siste dagene har Ukraina gjennomført flere angrep med droner og raketter mot Russlands svartehavsflåte og rundt den russisk-okkuperte Krim-halvøya.

Tidligere har Ukraina ikke vedgått at de står bak angrep mot mål på Krim, men den siste tiden har de vært mer åpne om det.

Russland har innrømmet at et marinefartøy og en ubåt ble skadd i et ukrainsk angrep denne uke, men hevder at de har slått tilbake alle droneangrep.

Fedorov sier at Ukrainas droneproduksjon er over 100 ganger så stor som i fjor, og at de venter ytterligere økning mot slutten av året.

Han sier de nå tester systemer med kunstig intelligens som kan lokalisere mål flere kilometer borte og føre dronene til målet selv om de blir forstyrret elektronisk.