Svenske dømt til livstid for terrorangrepet i Brussel i 2016

32 personer ble drept i angrepene på flyplassen og i sentrum av Brussel 22. mars 2016. Over 300 mennesker ble såret. Tre av angriperne ble også drept.

Kjennelsen om skyldspørsmål i saken ble avsagt i juli, og fredag ble dommene avsagt.

Den svenske statsborgeren Osama Krayem er blant de dømte. Han er utpekt som selvmordsbomberen som trakk seg i siste øyeblikk i Brussel og er nå dømt til livstid i fengsel, melder TT.

Krayem soner for tiden også en straff på 30 års fengsel for sin rolle terrorangrepene i Paris i 2015, der han ble dømt for å ha skaffet til veie våpen.

IS påtok seg skylden for selvmordsangrepene.

Paris-terrorister

Fransk-marokkanske Salah Abdeslam (34) ble fredag dømt til 20 års fengsel. Han er tidligere dømt til livsvarig fengsel for å ha deltatt i terrorangrepene i Paris i 2015, der 130 mennesker ble drept.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han ble regnet som hovedmann i Paris-angrepene og er den eneste gjenlevende som deltok i selve aksjonen mot Bataclan. Han rømte og søkte tilflukt i Belgia etter Paris-terroren.

Abdeslam ble pågrepet av belgisk politi fire dager før angrepene i Brussel, men er nå dømt for terrordrap for sin rolle i forberedelsene i 2016.

Ti tiltalt – seks dømt for drap

Til sammen ti personer sto tiltalt i saken. Abdeslam og fem andre tiltalte ble i juli kjent skyldig i terrordrap av domstolen. To andre tiltalte ble dømt for deltakelse i en terrorgruppe, mens en tredje person ble frikjent også for dette, i tråd med påtalemyndighetens påstand.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den siste tiltalte antas å ha blitt drept i Syria.

Til sammen seks av de tiltalte har tidligere blitt dømt for sine roller Paris-angrepene i 2015.

Blant dem er belgisk-marokkanske Mohamed Abrini, som i siste øyeblikk besluttet å ikke detonere bombevesten sin under aksjonen i 2016. Han er nå dømt til ytterligere 30 år i fengsel av retten i Belgia.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppjusterte antall døde

Rettssaken startet allerede 5. desember i det tidligere Nato-hovedkvarteret, midlertidig omgjort til et enormt høysikkerhetskompleks. Det var den mest omfattende rettssaken i Belgias historie.

Hundrevis av reisende og ansatte på flyplassen og togstasjonen ble skadd i angrepene, og sju år senere sliter mange ofre fortsatt med trauma og fysiske ettervirkninger.

Retten fikk høre følelsesladde forklaringer fra mange titalls overlevende og etterlatte gjennom månedene rettssaken pågikk, melder AFP.

Myndighetene oppjusterte i tida etter angrepene antall døde til 35. De påviste at tre personer døde senere som følge av trauma de var utsatt for i selvmordsaksjonen.