Nødmeldingene gikk på at barna hadde hjertestans, og nødetatene rykket ut til stedet ved 15-tida lokal tid fredag, melder TV-kanalen.

Vitner sier til TV-kanalen at flere av barna ikke våknet igjen etter å ha blitt lagt for å sove. Hva som har skjedd, er foreløpig uklart. Kilder i politiet forteller at det ble gitt behandling til barna med en nesespray som brukes mot overdose, og at dette virket for minst ett av dem.

Den ettårige gutten døde på sykehuset. De tre andre får behandling på sykehus. Politiet har utelukket at det er snakk om gassforgiftning (karbonmonoksid), skriver CBS' lokale nyhetskanal i New York.

Stedet ligger i bydelen Bronx og omtales som en nyåpnet familiebarnehage med kapasitet på åtte barn.