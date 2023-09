Kong Harald ankom middagen sammen med dronning Silvia, svenskekongens kone, som ble hyllet i velkomsttalen til Carl Gustaf.

– Jeg kunne aldri fått en bedre partner i livet, sa kongen om dronningen, og la til at han er imponert over hennes innsats for Sverige i alle årene de har vært sammen.

Han hyllet deretter sin arvtaker, kronprinsesse Victoria for hennes hengivenhet til landet.

77-årige Carl Gustaf ble arveprins da han var knapt ni måneder gammel da faren omkom i en flyulykke i januar 1947. Han overtok tronen 15. september 1973, bare 27 år gammel. Han giftet seg i 1976 med tyske Silvia Renate Sommerlath, som han traff i 1972.