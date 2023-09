– Det er informasjon om at Kadyrov er i en alvorlig tilstand og at sykdommen hans har forverret seg, skriver Andrij Jusov, talsperson for Ukrainas militære etterretning, på Telegram fredag kveld.

Videre hevder han at Kadyrov ligger i koma.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

At helsen til den tsjetsjenske lederen har forverret seg har imidlertid vært mistenkt i lang tid. Den tyske avisen Bild meldte allerede i mars at Tsjetsjenias tidligere visestatsminister Ahmed Zakajev hevdet Kadyrov led av nyreproblemer.

Kadyrov er en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, som også var den som utnevnte han til leder av Tsjetsjenia i 2007.