Unesco setter ukrainske Kyiv og Lviv på listen over truet verdensarv

Unesco er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Avgjørelsen ble tatt på Unescos verdensarvkomités årlige møte, som pågår i den saudiarabiske hovedstaden Riyadh.

Lederen for Unescos verdensarvprogram anbefalte i forkant av møtet at både St. Sofia-katedralen og det historiske sentrum av Lviv skulle plasseres på listen over truet verdensarv.

– Disse stedene trues med ødeleggelse. Det har vært angrep på buffersonene rundt disse stedene, og vi vet ikke hva som vil skje i framtiden, sa Lazare Eloundou tidligere i september.

Det følger ingen håndhevingsmekanisme med beslutningen, men den kan bidra til å avskrekke Russland fra å angripe kulturarven.

Sentrum av havnebyen Odesa står allerede på listen over truede verdensarvsteder. Flere av bygningene her ble ødelagt i et angrep i slutten av juli.

Unesco har registrert ødeleggelse på 270 kultursteder i Ukraina siden Russlands fullskala invasjon av nabolandet startet 24. februar 2022.