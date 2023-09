– Dette hjelper definitivt ikke på å få oppfylt deres gjentatte krav (om Nato-medlemskap), heter det i et brev som Ungarns utenriksminister Peter Szijjarto sendte til sin svenske kollega Tobias Billstöm torsdag, skriver avisa EUObserver.

Den gamle videoen, som er laget av skole-TV-produsenten Sveriges Utbildningsradio (UR) i 2019, spres nå flittig i ungarske medier. I videoen beskrives demokratiet i Ungarn som nedadgående.

Brevet til Szijjarto er spredt i ungarske riksmedier og av statsminister Viktor Orbans talsmann Zoltan Kovacs på X, tidligere Twitter.

Krenket

I brevet skriver han at ungarske parlamentarikere kan føle seg krenket av at landet beskrives som udemokratisk og autoritært.

– Jeg er helt sikker på at du forstår motsetningen mellom de to fenomenene. Du oppmuntrer våre parlamentarikere til å ratifisere deres inntreden i Nato, samtidig som dere anklager dem for å ha rasert demokratiet i Ungarn, skriver Szijjarto.

Tobias Billströms pressesekretær bekrefter at utenriksministeren har lest brevet, men sier han foreløpig ikke vil kommentere.

I et skriftlig svar til TT sier URs nytilsatte direktør Kalle Sandhammar at det i og for seg er gledelig å høre at ungarske politikere følger med på svensk skole-TV.

Kun faktabasert

– Men det vitner om dyp uvitenhet å tro at svenske politikere skulle styre over saksinnholdet i UR, sier han.

– UR ikke tar stilling i politiske spørsmål, men jobber kun faktabasert og bruker troverdige kilder til å beskrive verden. Slik er det også i dette innslaget, skriver han og legger til at det skal UR fortsette å gjøre.

Han påpeker at det av demokratiske grunner er svært viktig at medier ikke lar seg påvirke av politiske interesser, for eksempel i Nato-prosessen. Slike forsøk på press virker ikke på UR, skriver han.

Ungarn og Tyrkia er de eneste Nato-landene der nasjonalforsamlingene ennå ikke har ratifisert Sveriges Nato-søknad.