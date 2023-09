Kong Carl Gustaf fikk IKEA-trone på jubileumsdagen

Ikeas sjefdesigner Johan Ejdemo presenterte tronen han har kreert for svenskekongen fredag formiddag.

D et svenske kongehuset opplyser for øvrig at «for den som vil gi en gave i forbindelse med jubileet ønsker Kongen at stiftelsen Ungt ledarskap fremmes».

Kongens stiftelse var en gave til ham på 60-årsdagen, på initiativ fra svenske speidere. Stiftelsen jobber for å løfte fram unge ledere med et godt verdibasert lederskap. Stiftelsen bygger på speiderbevegelsens verdier, der mot, omtanke og handlingskraft står sentralt.