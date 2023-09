Ukrainske styrker angrep systemet som var utplassert nær Jevpatorija på halvøya torsdag, skriver Institute for the Study of War (ISW), som følger krigen tett. Stedet ligger 68 kilometer nordvest for Sevastopol.

Angrepet følger et angrep som rammet et annet S-400-system nær Olenivka på Krim den 23. august, og ISW mener dette tyder på at det er systematiske og taktiske problemer med det russiske luftvernet på Krim.

ISW henviser både til offisielle ukrainske uttalelser og medier i landet. Ifølge disse kildene skal S-400-systemets radar og antenner ha blitt truffet av droner før selve utskytingsenhetene ble truffet av to ukrainskdesignede Neptun krysserraketter. ISW viser også til geolokaliserte bilder som viser eksplosjoner på stedet der våpensystemet var utplassert.

– Angrepet antyder at de russiske styrkene ikke var forberedt på å skyte ned raketter med systemet, eller ikke klarte å gjøre det, skriver ISW.

Det russiske forsvarsdepartementet uttalte torsdag at elleve ukrainske droner var skutt ned over Krim, men nevnte ikke rakettangrep eller S-400-systemet.

S-400 regnes som et av de mest avanserte russiske luftforsvarssystemene. Det er blant annet kjøpt inn av Nato-landet Tyrkia, noe som førte til skarpe protester fra USA.