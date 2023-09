Huitfeldt: Spesielt å besøke Palestina 30 år etter at Oslo-avtalen ble undertegnet

– Vi har ikke akkurat feiret, sier Huitfeldt til NTB.

Oslo-avtalen har verken resultert i fred eller en palestinsk stat, og begge deler synes nå å være langt unna.

I Stortinget i mars tok Huitfeldt til orde for en kritisk vurdering av Norges engasjement i konflikten og sa at politikken må reflektere realitetene på bakken.

– Jeg har invitert alle som har en mening om dette, til å rette et kritisk søkelys på Norges rolle, sier hun.

Skjerper kritikken

– Vi har gjort det vi kan for å få partene til forhandlingsbordet, men vår politikk må også reflektere at det er flere bosetninger og at tiden er i ferd med å renne ut for en tostatsløsning, sier Huitfeldt.

– Det eksisterer ikke lenger noe sammenhengende palestinsk landområde, konstaterer hun.

Huitfeldt signaliserer ingen direkte omlegging av norsk politikk overfor Israel, men sier at kritikken er skjerpet.

– Språkbruken vår må også reflektere situasjonen på bakken. Når vi ser mer vold utført av bosettere og økt okkupasjon, så øker selvsagt vår kritikk i takt med det, sier hun.

Møte i FN

At tiden er i ferd med å renne ut for en tostatsløsning, er en formulering norske utenriksministre har brukt lenge. Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre konstaterte dette alt i 2010.

– Ettersom tiden er i ferd med å renne ut, kommer jeg i neste uke i FN til å invitere til en mer politisk diskusjon om hva vi kan og skal gjøre for å redde tostatsløsningen og bygge en palestinsk stat, sier Huitfeldt.

Møtet holdes i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), som vanligvis møtes i høynivåuka under FNs hovedforsamling.

– Jeg mener at denne konflikten får for liten internasjonal oppmerksomhet og at flere land bør fokusere på det som er realiteten på bakken, sier hun.

To muligheter

Det er bare to alternativer, mener Huitfeldt. Enten en enstatsløsning der palestinerne får de samme rettighetene som israelerne, eller en tostatsløsning der palestinerne får sin egen stat.

– Palestinerne vil at vi skal jobbe for en tostatsløsning, og derfor gjør vi det. Det vil være galt av Norge å kaste kortene nå, sier Huitfeldt.

At det også eksisterer et tredje alternativ, status quo der den 56 år lange okkupasjonen fortsetter, vil hun ikke være med på.

– Det er ikke status quo, det har vært mye bevegelse de siste 50 årene, sier hun.

– For det første var det total israelsk okkupasjon av de palestinske områdene før Oslo-avtalen, og deretter fikk vi gradvis institusjonsbygging og palestinsk kontroll over områder som følge av avtalen. Nå ser vi at stadig nye områder blir lagt beslag på av bosetninger, sier hun.

Palestinsk stat

Arbeiderpartiets uttalte holdning var alt for åtte år siden at Norge burde anerkjenne Palestina som stat dersom det «ikke snart ble gjort framgang i fredsprosessen».

Fredsprosessen har vært død i alle år siden. Men vi er likevel ikke nærmere en norsk anerkjennelse, sier Huitfeldt.

– I Arbeiderpartiets partiprogram står det at vi ønsker en anerkjennelse når vi mener at det best mulig vil bidra til en politisk løsning på konflikten. Vi er for en tostatsløsning, men det er et stykke unna en palestinsk stat nå, sier hun.

Etterlyser valg

Striden mellom Fatah-partiet og president Mahmoud Abbas som styrer på Vestbredden, og Hamas som styrer på Gazastripen, gjør det krevende å anerkjenne en palestinsk stat nå, sier Huitfeldt.

Det har heller ikke vært avholdt valg i de palestinske områdene siden 2006, konstaterer hun.

– Palestinerne har krav på et legitimt og inkluderende lederskap, så tiden for valg er etter min mening overmoden. Det er et demokratisk underskudd i Palestina nå, sier Huitfeldt.

Omstridt israelsk reform

Under besøket i regionen møtte Huitfeldt også sin israelske motpart Eli Cohen.

Hundretusener av israelere har i år demonstrert i protest mot regjeringens varslede rettsreform, som de mener på dramatisk vis vil svekke demokratiet og bringe landet i autoritær retning.

Reformen var tema under samtalen med Cohen, bekrefter Huitfeldt. Hun utelukker ikke at reformen, dersom den vedtas, kan få følger for Norges forhold til Israel.

– Det er klart at vårt samarbeid med Israel baserer seg på at Israel er et demokratisk land. Jeg er derfor bekymret for såpass omfattende endringer i det israelske systemet. Det rokker på sett og vis ved ryggraden i det israelske demokratiet, sier hun.