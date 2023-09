Hele familier druknet i flomvannet i Libya

Fadellalah fra Tripoli forteller til nyhetsbyrået AP at han mistet 13 slektninger i Derna. Skjebnen til ytterligere 20 slektninger er ukjent.

Det har gått flere dager siden flom forårsaket av ekstremværet Daniel fikk to demninger til å briste ved den libyske kystbyen Derma. Vannmassene tok livet av mange tusen og utslettet hele nabolag. Mange døde ble skylt på havet.

Fadellalah og tusener med ham jobber iherdig med å finne ut hvem som kan ha overlevd katastrofen. Han bor selv i hovedstaden. Da regnet flommet ned søndag, ringte han slektningene for å få dem til å komme seg opp i terrenget.

– Ingen ventet dette, forteller han.

– Noen av dem hadde ikke bil. De hadde ingen mulighet til å komme seg unna, fortsetter Fadellalah.

Han ønsker ikke å si etternavnet sitt av frykt for at myndighetene eller væpnede grupper skal komme med represalier hvis de oppfatter utsagnene hans som kritikk av deres innsats.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Verst rammet

Overlevende etter flommen forteller om forferdelige syn, med lik som hopet seg opp raskere enn myndighetene klarte å telle dem.

Flere byer øst i Libya ble rammet av den dødelige flommen. Aller verst gikk det med Derna, som er kjent for sine hvite villaer og palmetrær. Boligblokker og kontorbygninger ble fullstendig ødelagt av vannmassene. Langs strandpromenaden ligger bilvrak spredt.

Byen har ingen planer for evakuering. Mange innbyggere forteller at de ikke skjønte at de var i fare før de hørte drønnene fra demningene som brast.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Under gjørme

– Det som kom, var en strøm av vrakdeler som tok livet av alle, sier Ibrahim Moussa, som forteller om døde fanget under flere meter med gjørme.

Hvor folk var, viste seg å bety forskjell på liv og død. Fadelallah forteller at alle de 13 døde slektningene bodde i et nabolag i et elvedrag. De ble funnet og begravet av hjelpearbeidere fra Røde Halvmåne.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mohammed Derna forteller at han og familien sammen med naboene skyndet seg opp trappene. Utenfor så han folk, blant dem kvinner og små barn, bli skylt vekk.

– De ropte om hjelp. Det var som en skrekkfilm, forteller 34-åringen.

Sent torsdag opplyste libysk Røde Halvmåne at dødstallet fra katastrofen i Derna hadde nådd 11.300, mens 10.100 er meldt savnet.