Houthi-delegasjon på vei til forhandlinger i Saudi-Arabia

Houthienes TV-kanal Al-Masirah meldte torsdag at en delegasjon hadde forlatt Jemens hovedstad Sana på vei til Riyadh. Invitasjonen bekreftes også av Saudi Arabias statlige nyhetsbyrå SPA.

Kongeriket har mål om å «oppnå en permanent og omfattende våpenhvile i Jemen og en varig politisk løsning som er akseptabel for alle parter i Jemen», melder SPA.

Oman har en meklerrolle i forhandlingene.

Saudi-Arabia gikk i 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen i Jemen og har siden gjennomført over 25.000 flyangrep i landet.

FNs utviklingsprogram UNDP anslo i 2022 at krigen hadde krevd 377.000 menneskeliv, over 3 millioner mennesker er drevet på flukt og FN anslår at to av tre innbyggere er avhengige av nødhjelp utenfra.