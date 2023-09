Prinsesse Dianas sorte får-genser gjorde skyhøyt sprang på auksjon

Genseren var ventet å selge for mellom 50.000 og 80.000 dollar.

Men da hammeren gikk i bordet for tredje gang hos auksjonshuset Sotheby's torsdag, hadde høystbydende strukket seg til det som tilsvarer over 12 millioner kroner. Sotheby's opplyser ikke hvem kjøperen er.

Den 19 år gamle Diana Spencer ble fotografert med denne genseren på seg på en polokamp i juni 1981, ikke lenge etter at forlovelsen hennes med det som den gang var prins Charles ble kjent.

Genseren er rød og har et mønster med flere hvite sauer på seg, pluss én enkelt svart sau. Noen uker etter at Diana først ble fotografert med genseren, ble den sendt tilbake til produsenten, da den var ødelagt. Buckingham Palace ba da om, og fikk, en ny genser til prinsessen.

Originalen ble funnet tidligere i år på et loft av Joanne Osborne, en av to designere bak klesmerket Warm and Wonderful. Den røde genseren var en av deres første modeller.

Kjøperen må finne seg i at den har noen feil og mangler, men får til gjengjeld med på kjøpet to brev fra Buckingham Palace som bekrefter genserens opprinnelse.