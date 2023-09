FT: USA tror Kinas forsvarsminister etterforskes

Det skriver Financial Times. Avisa siterer tre amerikanske tjenestemenn og to andre som er blitt brifet om etterretningsopplysningene.

Kildene sier at USA har konkludert med at Li, som ikke er sett offentlig på over to uker, er blitt fratatt arbeidsoppgavene som forsvarsminister.

Det skjer etter at Kinas president Xi Jinping avsatte to toppgeneraler i hæren for to måneder siden.

Samtidig har utenriksminister Qin Gang tilsynelatende forsvunnet. Han er blitt avsatt og erstattet med Wang Yi.