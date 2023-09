Tenåring drept i Stockholm – seks skutt og drept på en uke

Politiet ble varslet om hendelsen i bydelen Västertorp i 20-tida torsdag. I et grøntområde ble det funnet en person som var skutt og såret. Han ble fraktet til sykehus med ambulansehelikopter.

I 1.30-tida natt til fredag meldte politiet at fornærmede døde på sykehus. De omtaler ham som en umyndig mann i øvre tenårene.

– Han er blitt skutt av en på nåværende tidspunkt ukjent gjerningsmann som vi jobber å kunne hente inn. Vi har store ressurser i Västertorp, sa politiets pressetalsperson Daniel Wikdahl sent torsdag.

Ingen pågrepet

Fredag morgen har politiet ikke meldt om noen pågrepne eller gitt andre oppdateringer i saken.

Politiet opplyser at avdødes etterlatte er varslet om dødsfallet. De sier til Expressen at det var en privatperson som fant den skadde mannen i et boligområde.

Stedet der mannen ble funnet, er ikke nødvendigvis det samme stedet hvor han ble skutt, påpeker politiet overfor Aftonbladet. De har en formening om hvor åstedet har vært.

Seks drept på en uke

Siden 7. september er seks personer blitt skutt og drept enten i Stockholm eller Uppsala.

Onsdag kveld døde en ung mann på sykehus etter å ha blitt skutt på åpen gate i Vasastaden i Stockholm sentrum. Dette drapet kobles ifølge Aftonbladet til den pågående gjengkonflikten i Uppsala-området.

Det er ikke bekreftet om drapet i Västertorp også har en kobling til gjengopprør.

Torsdag kveld ble det også skutt mot en privatbolig i tettstedet Jordbro et par mil sør for hovedstaden. Her er en tenåringsgutt pågrepet og mistenkt for drapsforsøk. Ingen ble skadd i denne hendelsen.

13-årig funnet død

En 13-åring som ble funnet død sør for Stockholm mandag, ble etter alt å dømme drept. Nye grenser krysses i de kriminelle gjengenes hevnaksjoner, uttalte statsminister Ulf Kristersson.

Gutten knyttes ifølge avisas kilder til det såkalte Foxtrotnettverket, som ledes av en mann med tilnavnet Den kurdiske reven. Han holder selv til i utlandet.

I forrige uke ble en kvinne i 60-årene skutt og drept i Uppsala. Hun var mor til en rival av Den kurdiske reven, ifølge Expressen. En ung mann på vei til arbeid er også blitt skutt og drept i Uppsala, opplyste rikspolitisjef Anders Thornberg tidligere i uka.

I helgen ble det også skutt mot gjenglederens svigermor, og politiet rykket også ut til en adresse der en av medarbeiderne hans holdt til etter melding om funn av en sprengladning.