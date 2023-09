Overfor Business Insider opplyser en major i den 128. ukrainske fjellbrigade at soldater i brigaden har fylt en stridsvogn med sprengstoff og deretter kjørt den mot russiske styrker.

Brigaden ble inspirert av russiske styrker som i løpet av krigen i Ukraina har forsøkt seg på det samme.

– Det ble tatt en beslutning om å bruke en lignende taktikk og se om den ville være effektiv eller ikke, sier major Yaroslav Galas til den amerikanske nettavisen.

Ble fylt opp med halvannet tonn sprengstoff

Ifølge Galas hadde ukrainske styrker kapret stridsvognen av typen T-62 fra russerne. Soldater fra brigaden fylte kjøretøyet med halvannet tonn sprengstoff før den kjørte mot de russiske stillingene.

På grunn av oppdragets farefulle karakter måtte sjåføren melde seg frivillig.

– Det er veldig, veldig farlig. Så kommandanten ga ingen ordre. De spurte etter en frivillig, sier majoren.

Den ukrainske soldaten Vasil Dudinets tok på seg oppdraget.

– Jeg var fullstendig klar over at jeg kanskje ikke ville komme tilbake. Døden ville ha inntruffet umiddelbart hvis stridsvognen hadde blitt truffet og eksplosivene hadde gått av, sier Dudinets.

Ga bånn gass

Etter å ha etablert seg i førerrommet på stridsvognen ga Dudinets full gass mot de russiske stillingene, ifølge brigaden. I det han nærmet seg kastet han seg ut av stridsvognen etter å ha fastlåst gassen.

Dudinets var utstyrt med en detonator som han kunne utløse den improviserte trillende bomben med. Det fikk han imidlertid ikke gjort da stridsvognen kjørte på en mine og eksploderte med en voldsom kraft.

Ifølge den ukrainske brigaden eksploderte stridsvognen rundt 50 meter fra den russiske stillingen. Major Galas hevder den stillingen ikke lenger var til bry for de ukrainske styrkene etter eksplosjonen.

Tidligere general: – Idiotisk

Etter at det sirkulerte en video av en russisk stridsvogn som gikk i lufta på samme måte tidligere i år ble taktikken slaktet av den pensjonerte amerikanske generalen Mark Hertling.

– Last en stridsvogn full av eksplosiver, få en frivillig til å kjøre den for så å hoppe ut. For en idiotisk måte å utføre pansrede operasjoner på av russerne, skrev han på X / Twitter i juni.