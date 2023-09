Overlevende etter skipsforlis går til sak mot greske myndigheter

Den overfylte tråleren var på vei fra Libya til Italia med hundrevis av mennesker da den kantret 14. juni sørvest for Peloponnes.

Kun 104 av dem ble hentet opp av sjøen i live, alle var menn og gutter. 82 andre er funnet druknet, mens resten, deriblant kvinner og barn, forsvant ned med båten.

De som aldri er funnet, befant seg etter alt å dømme under dekk, og det å hente dem opp antas å være så å si umulig ettersom båten forliste i et område der havet er opptil 4.000 meter dypt.

– Åpenbart behov for redning

Søksmålet ble torsdag levert inn av tre frivillige organisasjoner i havnen Pireus ved Aten på vegne av 40 overlevende. Det er rettet mot «alle relevante parter».

I en uttalelse anklager de kystvakten for å ha unnlatt å gripe inn for å redde passasjerene selv om fartøyet åpenbart var overlastet og ikke sjødyktig.

Kystvakten skal ha skygget båten i flere timer før den kantret og gikk ned.

Mange av de overlevende har avvist kystvaktens versjon som går ut på at de tilbød seg å hjelpe, men at de ble avvist. Det er også blitt hevdet at de forsøkte å taue båten i land kort tid før den kantret og sank.

– Brutal massakre

Av de 104 som overlevde forliset, har noen forlatt Hellas, mens andre har fått asyl. Noen venter fortsatt på en avgjørelse.

Hassan al-Jalam, en syrer som overlevde, mener det er helt nødvendig å få svar, både for de dødes og de overlevendes skyld.

– Det som skjedde, var en brutal massakre, sier han og anklager kystvakten for å ha forsøkt å lure seg unna en redningsaksjon, ifølge Al Jazeera.

– Vi krever internasjonal fordømmelse og at de skyldige i den greske kystvakten og alle de som lot være å utføre en redningsaksjon, stilles til ansvar. Vi vil ha rettferdighet for alle ofrene på båten, sier han.