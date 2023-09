– Situasjonen er veldig vanskelig og i endring, sier viseforsvarsminister Hanna Maljar på Telegram torsdag.

Tidligere samme ettermiddag hevdet hun at ukrainske soldater hadde gjenerobret Avdrijvka fra russiske styrker. Siden redigerte hun uttalelsen og forklarte det med at sammenbrudd i kommunikasjonen.

Ukrainske styrker har den siste tiden meldt om framgang i kampene utenfor byen Bakhmut i Donetsk og flere andre steder. Russiske styrker tok kontroll over Bakhmut i mai etter et blodig slag som ble innledet i fjor sommer.

Nytt angrep mot Krim-halvøya

Tidligere i dag hevdet Russland å ha avverget et omfattende ukrainsk angrep mot Krim, men i sosiale medier meldes det om kraftige eksplosjoner og brann flere steder på halvøya.

Forsvarsdepartementet i Moskva hevder at over 20 ukrainske droner i morgentimene torsdag ble ødelagt i angrep rettet mot mål på den russisk-kontrollerte Krim-halvøya, mot russiske marinefartøy i Svartehavet og i grenseområdet mellom de to land.

Departementet opplyser ikke om droneangrepet forårsaket skader, slik Ukraina hevder.

Ifølge ukrainsk etterretning ble et russisk luftvernsystem av typen S-400 Triumph ødelagt nær kystbyen Jevpatorija på Krim-halvøyas vestkyst.

Brukere i sosiale medier melder om eksplosjoner, brann og kraftig røykutvikling i det samme området,

Noen har også lagt ut bilder og videoer som angivelig viser skader fra droneangrepet. Disse er gjengitt av den ukrainske avisen Pravda.

Det er også meldt om eksplosjoner i en landsby rett utenfor Jevpatorija, nær et militært anlegg.

Seksåring drept i Russisk angrep

Torsdag formiddag meldte ukrainske myndigheter at en seks år gammel gutt er drept i et russisk granatangrep mot Kherson-regionen. Hans 13-årige bror skal være alvorlig såret.

Angrepet skjedde natt til torsdag. Ifølge meldingen ble også tre naboer såret da de forsøkte å hjelpe brødrene.

Kontoret til den ukrainske riksadvokaten oppgir at 504 ukrainske barn er drept i russiske angrep siden Russland gikk til krig mot Ukraina i februar i fjor.