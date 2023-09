I en ny rapport fastslår WMO at klimaendringene undergraver nesten alle FNs mål om en bærekraftig utvikling og at det haster med å finne nye vitenskapelige løsninger. Kun 15 prosent av målene er på rett vei, ifølge rapporten United in Science.

Bærekraftmålene skal etter planen være oppfylt innen 2030.

– Når vi er omtrent halvveis til 2030-målene, er vitenskapen klar. Planeten har sporet kraftig av fra veien mot klimamålene. Dette undergraver verdens innsats for å takle sult, fattigdom og sykdom, sikre bedre tilgang til rent vann og energi, samt mange andre aspekter ved bærekraftig utvikling, heter det i rapporten, som ble publisert torsdag.

Ifølge WMO er det blant annet viktig å få på plass et system som skal gi innbyggere over hele verden et forvarsel om at ekstremvær er på vei.

– Banebrytende vitenskapelige og teknologiske framskritt, sik som høyoppløselig klimamodellering, kunstig intelligens og kortsiktige værmeldinger, kan katalysere endringer for å oppnå FNs bærekraftmål, sier WMOs generalsekretær Petteri Taalas i en pressemelding.

Rapporten består av innspill og ekspertise fra i alt 18 organisasjoner. Den blir publisert i forkant av toppmøtet for FNs bærekraftmål i New York 18.–19. september og FNs hovedforsamling, som holdes de påfølgende dagene.

– 2023 har gjort det klar for alle at klimaendringene er her. Rekordtemperaturer svir av jord og varmer opp havet, mens ekstremvær skaper kaos rundt omkring på kloden. Idet vi vet at dette bare er begynnelser, er verdens respons altfor svak, sier FNs generalsekretær António Guterres i forbindelse med rapporten.