Forsvarsdepartementet i Moskva hevder at over 20 ukrainske droner i morgentimene torsdag ble ødelagt i angrep rettet mot mål på den russisk-kontrollerte Krim-halvøya, mot russiske marinefartøy i Svartehavet og i grenseområdet mellom de to land.

Departementet opplyser ikke om droneangrepet forårsaket skader, slik Ukraina hevder.

Ifølge ukrainsk etterretning ble et russisk luftvernsystem av typen S-400 Triumph ødelagt nær kystbyen Jevpatorija på Krim-halvøyas vestkyst.

Brukere i sosiale medier melder om eksplosjoner, brann og kraftig røykutvikling i det samme området,

Noen har også lagt ut bilder og videoer som angivelig viser skader fra droneangrepet. Disse er gjengitt av den ukrainske avisen Pravda.

Det er også meldt om eksplosjoner i en landsby rett utenfor Jevpatorija, nær et militært anlegg.