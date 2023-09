Flomkatastrofen i Libya: – Det ligger lik overalt

Ifølge ordføreren i byen kan så mange som 20.000 mennesker ha omkommet i flommen. Bølger på opp mot 7 meter i høyde skyllet over byen da det kraftige ekstremværet Daniel herjet søndag.

Ordfører Abdulmenam Al-Ghaithi baserer anslaget sitt på hvor mange nabolag som er helt utslettet. Bygninger og folk er blitt skylt på sjøen. Onsdag jobbet redningsarbeidere i svært vanskelige forhold.

– Det ligger lik overalt, inne i hus, i gatene og i sjøen. Uansett hvor du drar, finner du døde menn, kvinner og barn. Hele familier har gått tapt, sier hjelpearbeideren Emad al-Falah på telefon fra Derna.

Hisham Chkiouat, en minister i Libyas østlige regjering, sier at det hele tiden kommer nye lik opp fra sjøen.

Hele nabolag gikk tapt

Byen ligger ved Middelhavskysten. Veier er vasket vekk. Vrakrester ligger overalt. Det gjør redningsarbeidet vanskelig. Da redningsarbeidere klarte å komme seg inn i de hardest rammede områdene, var det grufulle scener som ventet dem.

To demninger som lå i fjellene rundt byen, kollapset under uværet. Flombølgene som skyllet inn over byen tok med seg hele nabolag.

Myndighetene opplyser at så mye som en firedel av byen har gått tapt. Mohammed Derna, en lærer i byen, sier at han og familien kom seg i sikkerhet på et hustak. De så med vantro på vannmengdene som skyllet inn over Derna.

– Skrekkfilm

Nede i gatene så de mennesker bli tatt av vannmassene.

– De skrek etter hjelp. Det var som å se på en skrekkfilm, sier læreren.

Flere bruer kollapset også, noe som gjorde det vanskelig for folk å komme seg i sikkerhet.

Onsdag lå det lik og fløt i Middelhavet, sier hjelpearbeider Emed al-Falah.

Ossama Ali, en talsperson for ambulansetjenesten i Øst-Libya, sier at 5.100 er bekreftet døde i Derna, og rundt 100 andre steder i Øst-Libya. Det er ventet at dødstallet kommer til å stige.

Samtidig er minst 30.000 i Derna husløse etter flommen, ifølge FN.

Lege med bønn om hjelp

Legen Najib Tarhoni, som har jobbet på et sykehus nær Derna, sier til BBC at det er behov for mer hjelp.

– Jeg har venner på sykehuset her som har mistet mesteparten av familiene sine. De har mistet alle, sier han.

– Vi trenger folk som forstår situasjonen. Logistisk hjelp, søkehunder og hjelp til å grave fram folk. Vi trenger humanitær støtte fra folk som vet hva de gjør, sier han.

Samtidig er det behov for spesialiserte team med rettsmedisinere og redningsarbeidere, sier lederen for Libyas legeforening, Mohammed al-Ghoush, til tyrkiske medier.

Leger Uten Grenser sier at et redningsteam kommer til Derna torsdag for å undersøke behovet og gi medisinsk utstyr til Libyas Røde Halvmåne, skriver BBC.

– Ubeskrivelig

Ahmed Abdalla, en overlevende som nå har sluttet seg til redningsaksjonen, sier at lik ble lagt i bakgården til et sykehus før de ble tatt med til massegraver i Dernas eneste intakte gravplass.

– Situasjonen er ubeskrivelig. Hele familier er døde i denne katastrofen. Noen ble skylt på sjøen, sier Abdallah.

Derna er 250 kilometer øst for Benghazi. Tirsdag begynte det å komme internasjonal nødhjelp til havnebyen.

Nabolandene Egypt, Algeria og Tunisia har i likhet med land som Tyrkia, Italia og De forente arabiske emirater sendt redningsteam.

Fremmedarbeidere

USAs president Joe Biden sier at hans land skal bidra med penger til nødhjelpsorganisasjoner og koordinere med Libya og FN.

Mange av de døde kan være fremmedarbeidere som har kommet til Libya for å få seg jobb til tross for uroen som har vært i landet det siste tiåret.

Blant dem som døde i flommen, er familien til Saleh Sariyeh, en palestiner som har bodd i Derna i flere tiår. 62-åringen, kona hans og deres to døtre mistet alle livet da huset deres ble tatt av vannmassene, sier nevøen hans, Mohammed Sariyeh.

Derna er under kontroll av den mektige hærsjefen Khalifa Hifter, som er alliert med myndighetene i Øst-Libya. De rivaliserende myndighetene i Vest-Libya er alliert med andre væpnede grupper.

Gravlegges uten registrering

Over 3000 mennesker er så langt gravlagt av myndighetene etter den ødeleggende flommen, opplyser en talsperson for myndighetene i øst.

Innenriksdepartementets talsperson Tarek al-Kharraz sier at 1100 av flommens ofre ikke har latt seg identifisere og at disse har blitt gravlagt i massegraver. Tirsdag ble 2090 andre gravlagt i landet, men disse var identifisert, ifølge departementet.

– Dette er spesielt vanskelig, gitt at lokalbefolkningen gravlegger sine egne døde uten å registrere dem, sa Al Kharraz til nyhetsbyrået DPA.