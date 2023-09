I likhet med de tidligere funnene er de nye gjort i området rundt Fagersta i Västmanland i Midt-Sverige.

De fem siste tilfellene ble bekreftet tirsdag, opplyste det svenske veterinærinstituttet SVA og Jordbruksverket på en pressekonferanse onsdag.

Ytterligere et villsvin-kadaver ble funnet tirsdag og skal undersøkes.

– Det kommer til å pågå et stort arbeid gjennom helgen, og så får vi se hvordan det går, sier statsepizootolog Karl Ståhl ved SVA.

Afrikansk svinepest er en alvorlig og smittsom virussykdom som rammer villsvin og tamgriser, men ikke mennesker eller andre dyr.

Økt utbredelse av villsvin til Norge utgjør en stor trussel med tanke på at afrikansk svinepest kan komme til landet, har Landbruks- og matdepartementet opplyst. Målet er at det skal være færrest mulig villsvin i Norge, spredd over et minst mulig område.