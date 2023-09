Danelo Cavalcante brøt seg ut av fengselet i Chester County i Philadelphia 31. august ved å klatre opp på taket og hoppe over to piggtrådgjerder.

Cavalcante ble for tre uker siden dømt til livstid for drapet på kjæresten i 2021. Han beskrives som ekstremt farlig av politiet. 34-åringen er også etterlyst for drap i Brasil.

Varmesøkende kameraer

Rømlingen ble tatt i en politiaksjon som varte i flere timer. En politibetjent som ønsker å være anonym, opplyser til nyhetsbyrået AP at myndighetene brukte varmesøkende kameraer i fly for å lokalisere 34-åringen. Han skal deretter ha blitt pågrepet av bakkestyrker.

Pågripelsen skjedde like etter klokka 8 onsdag morgen, ifølge Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro. Lokalt politi, samt delstatspoliti og føderalt politi deltok i aksjonen.

– Heldigvis ble verken politifolk eller sivile skadd, sier guvernøren.

Han opplyser at det ikke ble avfyrt skudd under pågripelsen.

Se video: Her rømmer han

Snakkis

Etter fengselsflukten dukket Cavalcante, som kun er 1.52 meter høy, opp på en rekke overvåkingsvideoer og -bilder i Philadelphias forsteder. Rømlingen ble en snakkis i storbyen.

Ifølge politiet viser bildene at 34-åringen har klart å stjele nye klær, mat og en varebil som han senere forlot, og barbert vekk skjegget han hadde i fengsel.

Mandag denne uken brøt brasilianeren seg inn i en garasje vest i Philadelphia og stjal et jaktgevær. Under innbruddet ble han oppdaget av huseieren, som åpnet ild, men ifølge politiet kom rømlingen seg uskadd unna.