Rause gaver til høyesterettsdommere skaper debatt i USA

Thomas er fra før i søkelyset etter avsløringer om at han ikke har oppgitt luksusreiser betalt av rike velgjørere.

75-åringen forsvarer bruken av privatflyet til Texas-milliardæren Harlan Crow i mai i fjor og hevder at det var nødvendig av sikkerhetsgrunner.

Dette fordi det var kjent at amerikansk høyesterett da vurderte å oppheve Roe vs. Wade-kjennelsen fra 1973, som sikret føderal rett til abort. Det skjedde få uker senere. Også ved to senere anledninger i fjor fikk Thomas låne flyet.

De rause gavene til amerikanske høyesterettsdommere har utløst debatt i USA, der enkelte nå stiller spørsmål ved om dette påvirker de viktige kjennelsene de avsier.

Crow har lenge vært gavmild støttespiller for Thomas og har blant annet kjøpt huset der høyesterettsdommerens mor bor. Han har også betalt for utdanningen for dommerens barn.