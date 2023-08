USAs føderale påtalemyndighet hadde lagt ned påstand om 33 års fengsel for Joseph Biggs.

Ifølge dommen spilte Biggs en ledende rolle da tilhengere av Donald Trump stormet Kongressen i et forsøk på å hindre at Joe Biden ble utropt til vinner av det amerikanske presidentvalget.

Biggs og andre medlemmer av Proud Boys brøytet seg forbi politiets sperringer og tok seg inn i kongressbygningen der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert.

Florida-mannen Biggs har omtalt seg selv som organisator i Proud Boys og har en fortid i den amerikanske hæren der han tjenestegjorde i åtte år.

I 2013 ble han dimittert av helsemessige årsaker og begynte senere å jobbe som korrespondent for InfoWars, nettstedet til den kjente konspirasjonsteoretikeren Alex Jones.

En demonstrant ble skutt og drept av en politimann under stormingen av kongressbygningen. Tre andre døde i helserelaterte hendelser under protestene, og en politimann fikk hjerneslag og døde dagen etter.

Over hundre politifolk ble skadd under opptøyene, og flere politifolk som var til stede har siden begått selvmord.

Over 1100 er tiltalt for å ha deltatt i stormingen, og over 600 av dem er hittil funnet skyldige og dømt.