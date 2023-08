BAE Systems er verdens tredje største våpenprodusent, og en stor del av militærmateriellet som britiske myndigheter har gitt til Ukraina, har kommet fra dem.

Torsdag opplyste selskapet at det har etablert et datterselskap i Ukraina og undertegnet avtaler med regjeringen i Kyiv for å bistå landet med å trappe opp produksjonen av våpen og ammunisjon.

BAE Systems skal i første omgang finne ukrainske samarbeidspartnere for å produsere 105mm feltartilleri.

– De beste våpnene som våre krigere benytter i forsvaret av Ukraina, bør produseres i Ukraina, skrev president Volodymyr Zelenskyj i sosiale medier etter et møte med BAE-sjefen Charles Woodburn torsdag.

– Utvikling av våpenindustrien vår har førsteprioritet, fortsatte han.

Tidligere i uka ble det også kjent at Ukraina hadde inngått en intensjonsavtale med Sverige om å samarbeide om produksjon av stormpanservogner av typen CV90, produsert av BAEs svenske datterselskap.