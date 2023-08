Finlands regjering reddet etter rasisme-avtale

Finlands statsminister Petteri Orpo sier han skal presentere en ny avtale for å bekjempe intoleranse i regjeringen etter en rekke rasismeanklager mot hans koalisjonsmakker Sannfinnene. Arkivfoto: Mikko Stig Lehtikuva / NTB

