Minst 73 døde i brann i Johannesburg

Det har pågått et større søk i bygningen i morgentimene. En talsperson for nødetatene sier 73 mennesker er funnet døde, og at det fortsatt søkes på branntomten. Minst ett barn er blant ofrene.

Det er også 52 mennesker som er skadd, men ifølge talsperson Robert Mulaudzi har de mindre skader.

Han sier at bygningen var bebodd av hjemløse som hadde flyttet inn i den og opprettet en «uformell bosetning», noe som har gjort letearbeidet vanskeligere. Det kan ha vært så mange som 200 mennesker som bodde i bygningen.

News24 skriver at det brøt ut brann i bygget rundt klokka 1.30 natt til torsdag.

Brannen er i morgentimene i stor grad slokket, men det kommer fortsatt røyk ut av bygningen. Det henger også laken og annet stoff fra vinduer i bygget. Det er uklart om folk har brukt det i et forsøk på å evakuere seg selv.

Johannesburg er Sør-Afrikas største by.