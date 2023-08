Fem jernbanearbeidere døde i togulykke i Nord-Italia

To andre arbeidere ble skadd, men ikke truffet av toget, ifølge Ansa. Hendelsen fant sted rundt midnatt lokal tid i kommunen Brrandizzo, som er del av byområdet rundt Torino.

De fem mennene skal ha jobbet for et selskap som erstattet deler av skinnene på jernbanesporet, som knytter de nordlige storbyene Torino og Milano sammen. Så skal de ha blitt overkjørt av et tog som fraktet vogner fra Alessandria mot Torino.

Ifølge Ansa og avisa Corriere della Sera kjørte toget i en fart på 160 kilometer i timen.