Zelenskyj fordømmer korrupsjon i militærets opptaksprosess

Ifølge ham har ukrainske myndigheter gjennomgått statistikk som viser hvor utbredt fritak av falske årsaker, bestikkelser og flukt til utlandet har vært siden den russiske invasjonen i fjor vår. En etterforskning av tvilsomme medisinske unntak er fortsatt pågående, ifølge Zelenskyj.

– Det finnes regioner der antall fritak fra militærtjeneste av medisinske årsaker har tidoblet seg siden februar i fjor. Det er helt åpenbart hva slags avgjørelser dette er: korrupte avgjørelser, sa Zelenskyj i sin daglige videotale onsdag.

Ifølge ham har tjenestepersoner i militæret latt seg bestikke av beløp tilsvarende mellom 30.000 og 160.000 norske kroner.

På grunn av den russiske invasjonskrigen har militær tjeneste blitt obligatorisk for alle ukrainske menn. Mange melder seg frivillig, mens andre kjøper seg fri eller bestikker grensevakter for å få reist ut av landet. Zelenskyj sparket lederne for alle landets regionale rekrutteringssentre tidligere i august.