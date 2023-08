Ukrainske medier skriver onsdag at ulykken skjedde tirsdag i nærheten av byen Kramatorsk øst i landet og at det dreier seg om to militærhelikoptre av typen MI-8. Disse er mye brukt av det ukrainske forsvaret.

En talsperson for det ukrainske luftvåpenet bekrefter onsdag overfor den ukrainske kringkasteren Suspilne at to helikoptre krasjet og at seks soldater mistet livet.

Talsmannen vil ikke gi noen detaljer om årsaken til ulykken.

Ifølge ikke navngitte kilder hadde de to helikoptrene vært på oppdrag, men de skal ikke ha blitt skutt ned.